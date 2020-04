Coronavirus - Deux prêtres du diocèse de Beauvais sont morts des suites du covid-19

Leur décès a été annoncé sur la page Facebook du diocèse de Beauvais : le père Paul-Marie Noblet et le père Jacques Verschuere sont tous deux morts du covid-19, le premier à l'hôpital de Senlis et le second au centre hsopitalier de Beauvais.Le père Paul-Marie Noblet, 98 ans, avait été ordonné prêtre en 1947 à Senlis, il y a 73 ans. Il était le doyen des prêtres du diocèse. Après avoir été notamment prêtre accompagnateur des Petits Chanteurs à la croix de bois de 1998 à 2002, il s’était retiré à Senlis en 2004.L’abbé Jacques Verschuere avait 77 ans. Il était prêtre depuis son ordinnation en 1972 à Grandvilliers dans l'Oise. Il fut curé à Mareuil-sur-Ourcq et à Chaumont-en-Vexin, pendant 18 ans. En 2016, il s'est retiré à Grandvilliers.Tous deux n'avaient plus aucune fonction ecclésiastique. Il s'agit des deux premiers cas connus de prêtres décédés du coronavirus dans les Hauts-de-France.