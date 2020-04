Coronavirus : la Grande Mosquée de Beauvais distribue 180 repas aux soignants et aux plus démunis

D’autres actions solidaires

L’opération "couscous" a été menée le 17 avril à l’initiative de la Grande Mosquée de Beauvais. Toute la journée, neuf familles volontaires ont préparé en grande quantité ce plat traditionnel de la cuisine maghrébine. En fin de journée, 15 jeunes ont ensuite collecté les repas avant de les distribuer gratuitement aux soignants de Beauvais. "80 repas ont été distribués à l’hôpital Simone Veil et une cinquantaine aux cliniques du Parc et Saint-Lazare, précise Nordine Zinbi, président de la Grande Mosquée de Beauvais. On voulait apporter notre soutien aux personnes en première ligne. C’était notre contribution modeste pour les encourager à continuer".En plus des soignants, les volontaires ont également offert une cinquantaine de repas à des personnes démunies. "Nous nous sommes rendus dans trois hôtels de Beauvais mais aussi dans le quartier Argentine et dans le centre-ville pour donner des repas aux personnes sans-abris" ajoute Driss Ouazzani, qui a participé à l’opération.La communauté de la Grande Mosquée de Beauvais poursuivra ses opérations caritatives pendant le Ramadan, qui doit débuter le 23 avril. "Pendant le Ramadan, on a l’habitude de réunir cent personnes démunies au moment de l’interruption du jeûne pour leur offrir un repas, ajoute Nordine Zinbi. À cause du confinement, on ne pourra pas le faire cette année donc on va préparer des colis de nourriture que nous distribuerons aux nécessiteux".