Coronavirus : “de nombreux manquements” à l'origine de la fin du confinement du personnel dans un Ehpad de Beauvais

"De nombreux manquements"

"Ce fonctionnement était une évidence"

Aucun cas de coronavirus diagnostiqué

"Ça nous sécurisait qu’ils restent ici"

Les camping-cars prêtés par un concessionnaire sont encore garés sur le parking de l’établissement. Pendant deux semaines, quinze soignants de l ’Ehpad La Compassion à Beauvais, ont vécu à l’intérieur en confinement total."On dormait à deux ou trois dedans, explique Jennifer Bibian, infirmière au sein de l’établissement. Aujourd’hui, ça fait bizarre de les voir vides car on aurait voulu aller au bout du projet ".Le confinement du personnel a pris fin le vendredi 17 avril, après un contrôle de l’inspection du travail.Sur sa page Facebook, l’Ehpad La Compassion écrit lundi 20 avril : "Nous condamnons cette position incompréhensible, affirmant qu’aucun dialogue n’a été possible" avec l’inspection du travail et restant "convaincu de la pertinence de la stratégie de confinement total dans la lutte contre le Covid-19."Une version totalement contredite par les services de l’Etat. La Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) affirme que c'est bien l'Ehpad La Compassion qui "a décidé seul de mettre fin au confinement des salariés suite aux constats de l'inspecteur du travail."La Dirrecte explique en effet avoir "mis en demeure l’établissement de mettre en oeuvre les mesures propres à garantir la sécurité des salariés" après un contrôle de l'inspecteur du travail qui a constaté "de nombreux manquements aux obligations élémentaires de l'employeur en matière de durée du travail, d’évaluation du risque Covid-19 et de conditions d’hébergement des travailleurs confinés."Les services de l'Etat demandent notamment à l'Ehpad La Compassion "de mettre en oeuvre les gestes de distanciation sociale et/ou de fournir les équipements de protection adaptés et de se mettre en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité d’ordre public."Selon Marie-Anne Petrolesi, la directrice de l’Ehpad de la Compassion, un accord écrit avait pourtant été trouvé avec les autorités quand l’expérimentation a commencé, début avril. L’idée était d’éviter une contamination au Covid-19 venue de l’extérieur et tout le personnel soignant s’était porté volontaire."Aujourd’hui, c’est la frustration qui domine, explique Marie-Anne Petrolesi. Pour nous, ce fonctionnement était une évidence et il fallait continuer. Nous avons imaginé des ajustements dans notre façon de faire pour rassurer l’inspection du travail mais la décision semble irréversible. C’est décevant."Une déception partagée par Marie-Christine, aide-soignante au sein de l’établissement : "Nous étions toutes très solidaires dans cette aventure". En plus des camping-cars, un bâtiment annexe avait été avait été réaménagé pour elle et douze de ses collègues. Des lits étaient installés dans plusieurs chambres."Cela a resserré les liens entre nous, nous sommes devenues très proches. On ne nous a pas laissées finir notre aventure et c’est difficile à encaisser."D’autant que la méthode semblait porter ses fruits. Selon la directrice de l’Ehpad, "aucun cas de coronavirus n’a été diagnostiqué dans l’établissement, ni parmi les 99 résidents, ni au sein du personnel" alors même la situation est critique dans de très nombreux Ehpad en France. Ce qui pourrait laisser penser que la stratégie du confinement adoptée par l’Ehpad La Compassion était la bonne."Impossible d’en être certain", minore la Dirrecte qui fait remarquer qu’"aucun test de dépistage n’a été réalisé dans l’établissement."Le confinement du personnel était toutefois rassurant pour les familles, dans cette période de crise sanitaire qui les tient éloignées de leurs parents et grands-parents. Pour les 99 résidents de l’Ehpad, c’était une présence continue, très utile en ce moment."On les voyait toujours avec nous, c’est bien ce qu’ils ont fait pendant 15 jours, témoigne Yvette. Bien sûr, il faut qu’ils rentrent voir leur famille maintenant, mais on les remercie". "Ça nous sécurisait qu’ils restent ici" enchérit René. Tous deux profitaient ce mardi 21 avril d’un bain de soleil sur le perron de l’établissement.