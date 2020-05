Coronavirus : la ville de Beauvais a débuté sa distribution de masques via un drive

Les couturières continuent d'oeuvrer

Dès 9h, plusieurs véhicules faisaient déjà la queue devant le drive, installé à l’Elispace de Beauvais. Ce lundi 4 mai, la ville préfecture de l’Oise a inauguré la première distribution de masse du département.Chaque habitant qui se présente se voir remettre un kit "anti-Covid" composé de deux masques lavables et d’une pince à nez pour bien fixer le tout et éviter la buée sur les lunettes. Le premier masque est fourni par la Région Hauts-de-France, le second par l’Agglomération du Beauvaisis et la Ville de Beauvais.Avant de venir récupérer leurs kits, les Beauvaisiens doivent s’inscrire via cette plateforme pour choisir leur créneau de retrait. Il est également possible de réserver via une hotline gratuite au 0 800 820 260. "C’est le système d’un drive comme quand vous allez faire vos courses, explique Stéphanie Leclaire, directrice de l’événementiel pour l'Agglomération et la ville de Beauvais. On vous propose un créneau horaire que vous pouvez choisir sur cinq jours filants".Pendant que les véhicules patientent en file indienne sur le parking, les couturières continuent de s’affairer à l’intérieur de la salle de spectacle. Professionnelles et bénévoles piquent et cousent à grande vitesse depuis plusieurs semaines. "Tout ça, ça produit une synergie de gens qui ne se connaissaient pas et qui sont très différents, raconte Rafaële Paul-Camus, couturière professionnelle. On est vraiment sur un rythme régulier de sortie de fabrication, sachant qu’on avait pris un peu d’avance".Pour l’instant, la première phase de distribution concerne uniquement les seniors âgés de plus de 60 ans. À partir du 11 mai, tous les autres Beauvaisiens pourront réserver un créneau pour retirer leurs masques sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de domicile. Il sera aussi possible de récupérer les masques pour des proches ou des personnes isolées.Concernant les autres communes de l’Agglomération du Beauvaisis, la distribution des masques sera assurée par les mairies, selon les modalités mises en place par chacune d’entre elles. Les habitants concernés sont invités à contacter leurs élus pour obtenir des renseignements.