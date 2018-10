Le coup de gueule du cycliste de Beauvais Arnaud Demare

Il a posté son message sur ses comptes Facebook et Twitter. Hier, le cycliste beauvaisien de la FDJ Arnaud Demare a poussé un coup de gueule : il dénonce le comportement dangereux de certains automobilistes à l'égard des cyclistes.Il y a quelques jours, son père a en effet été victime d'un accident de la route alors qu'il se rendait à vélo à son travail : un automobiliste l'a doublé de si près que le rétroviseur de la voiture a touché son père.Blessé au coude, le papa d'Arnaud Demare ne s'en sort pas trop mal. Mais c'esr suffisant pour que son champion de fils se fende d'un message sur les réseaux sociaux :Des publications qui ont trouvé leur écho : sur Facebook, le post d'Arnaud Demare a été commenté 132 fois et partagé 669. Son tweet a été liké 675, retweeté 198 et commenté 31. En 2013, Arnaud Demare et un autre cycliste, Guillaume Levarlet, avaient été victimes d'un accident similaire alors qu'ils s'entraînaient sur les routes de l'Oise : une voiture les avait percuté sur un rond-point.