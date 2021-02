Coupe de France : Beauvais affrontera Boulogne pour son premier 16e de finale depuis 11 ans

L'équipe isarienne espérait rencontrer Lille (L1) ou Lens (L1). Le tirage au sort en a décidé autrement. Seul club picard encore en lice en Coupe de France, l'AS Beauvais-Oise recevra Boulogne-sur-Mer (National) le week-end du 6-7 mars.

Déçu ? "Non pas déçu, on verra bien", relativise Sébastien Dheilly, l'entraîneur de l'ASBO. "J'aurais préféré un autre adversaire, une Ligue 1, Lille ou Lens, mais voilà c'est comme ça, ajoute l'attaquant Mathieu Duhamel, au micro d'Eurosport. Après, ça va être une belle affiche. Entre les équipes d'un niveau supérieur, on a tout à gagner. On va prendre ce match très au sérieux mais on a un match de championnat ce weekend très important aussi".

Il faut dire qu'il y a de quoi se réjouir. C'est la première fois depuis 11 ans que l'équipe beauvaisienne jouera en 16e de finale de la Coupe de France.

Pour accéder à cette place, les joueurs n'ont rien lâché ce dimanche. Ils ont gagné 4 - 1 contre Aire-sur-la-Lys, petit poucet de la compétition, évoluant en Régional.

C'est à la 23e minute que Mathieu Duhamel ouvre le score, suivi de près par Ismaïl Haddou qui transforme un penalty. Après ce bon démarrage l'équipe se relâche. Les Calaisiens marquent à leur tour. Beauvais réagit. Mathieu Duhamel signe les deux derniers buts, à la 42e et 77e minute.

Beauvais se qualifie et comme le veut la tradition, l'auteur du triplé repart avec le ballon du match, offert par l'OS Aire.

Un match important en National 2

Rappelons que le championnat de France de National 2 a repris le 18 février. Avant de retrouver Boulogne, Beauvais rencontrera donc Reims samedi 27 février. "C'est un grand soulagement et on en a besoin. C'est un match très important aussi" souligne Mathieu Duhamel.