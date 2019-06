Coupe du Monde féminine de football : l'hymne des Bleues interprété par la rappeuse beauvaisienne Sianna

"Il faut l'envie d'y croire pour rentrer dans l'histoire" : c'est ainsi que Sianna Dwayna a choisi de commencer son morceau "Le moment de briller", pour encourager les Bleues à décrocher leur première étoile.Contactée par la Fifa pour écrire la chanson qui représentera l'équipe de France, la rappeuse originaire de Beauvais, fan de foot, a fait le choix d'un hymne à la tolérance : "Aucune différence car la France nous rassemble (...) Y a pas d'origine et pas de couleur de peau, y a que la beauté du score qui peut nous faire vibrer."On doit l'instru au beatmaker Boris Alissoutin (Ovaground), qui a déjà collaboré avec des grands noms du rap com Sinik, Vald, Sofiane ou Kaaris. Accompagné d'un clip tourné dans Paris, le morceau fait honneur aux femmes dans l'univers urbain, et de leur place dans deux mondes dominés par les hommes : le hip-hop et le foot.Un bon moyen pour l'artiste isarienne de revenir sur le devant de la scène. Travaillant sur de nouveaux projets, elle se faisait discrète depuis la sortie de son album "Diamant Noir" début 2017.