Cour d'assises de l'Oise : le braqueur fugitif écope de 20 ans de prison

A 28 ans,. L'homme comparaissait devant la cour d'assises de l'Oise pour deux braquages de bijouterie et une tentative de meurtre sur des gendarmes qui avaient eu lieu en 2011.Dans un premier procès en mars 2016, il avait écopé d'une peine de 25 ans de prison alors qu'il était absent. Interpellé et incarcéré en 2011 à la maison d'arrêt de Compiègne, Bakari Oukid s'était évadé en janvier 2012 lors d'un transfert vers l'hôpital.Après avoir pris la fuite pendant cinq ans en Algérie, le jeune homme s'était rendu l'an dernier aux autorités.Le second procès s'est ouvert lundi 24 septembre 2018.Tout au long de ce nouveau procès, Bakari Oukid a clamé son innocence, niant sa participation aux braquages ainsi que la volonté de tuer les gendarmes.L'homme n'a pas convaincu les jurés qui ont décidé de le condamner à 20 ans de réclusion criminelle.