Le tribunal administratif doit rendre une décision

Ils sont repartis bredouille. Deux camions venus récupérer le matériel de la maternité de Creil pour l'amener à l'hôpital de Senlis ont été bloqués par les opposants au projet synonyme de fermeture du service. Pour les personnels de santé et le conseil de surveillance de l'hôpital de Creil, ce transfert est fait à la hâte et sans respect des procédures.Jusqu'au 31 janvier jour où le personnel a décidé de déposer un préavis de grève, l'occupation du hall d'entrée de l'hôpital continue dans l'attente d'une décision du Tribunal administratif. Ce dernier a été saisi par la collectivité territoriale qui réclame une suspension du projet de fusion de la maternité. En attendant, un gynécologue et une sage-femme sont de garde pour assurer les accouchements inopinés à Creil.