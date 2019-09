Cyclisme : Arnaud Démare finit 6e de la Brussels cycling classic

Photofinish ! Caleb Ewan s'impose, @ArnaudDemare prend la 6e place de la Brussels Classic. #BCC19 pic.twitter.com/qipuDPvPxm — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) September 7, 2019

On ne peut pas gagner à tous les coups. Mardi 4 septembre, Arnaud Démare remportait à Amiens le critérium Jean-Renaux pour la troisième fois de sa carrière. Mais samedi 7 septembre, le cycliste originaire de Beauvais a terminé seulement à la sixième place de la Brussels cycling classic. Il faisait pourtant partie des favoris pour le succès final.C’est l’Australien Caleb Ewan qui s’est imposé sur le fil, à l’issue d’un sprint très serré sous un mauvais temps qui a compliqué la course. Caleb Ewan devance de peu l’Allemand Pascal Ackermann, tenant du titre, et le Belge Jasper Philipsen.Arnaud Démare avait remporté la 97e édition de la course, en 2017, et comptait bien renouer avec la victoire en 2019. A défaut d’être victorieux samedi, peut-être le sera-t-il dimanche. Car après la semi-classique bruxelloise, le Beauvaisien sera de nouveau en selle le 8 septembre pour le Grand Prix de Fourmies, dans le Nord. Une épreuve à laquelle il avait terminé deuxième l’année dernière.