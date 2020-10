Tour d'Italie 2020 : à Brindisi, Arnaud Démare remporte une troisième étape et Rudy Barbier prend la 6e place

Jamais deux sans trois. Le lendemain de sa victoire à Matera, Arnaud Démare s'est offert la 7e étape du Tour d'Italie. Vêtu du maillot cyclamen du meilleur sprinteur, le Beauvaisien a battu Peter Sagan sur la ligne, au terme d'un sprint houleux dans les rues de Brindisi (Pouilles). Rudy Barbier, co-leader de l'équipe Israel Start up Nation et Beauvaisien lui aussi, a pris la 6 place de l'étape.



La conclusion de cette courte étape de plaine - courue en seulement 2h47 pour une moyenne de 52 km/h ! - marquée par les bordures, a été très tendue. Entouré de ses coéquipers avant la flamme rouge, Arnaud Démare a bien failli se faire voler sa place derrière son poisson-pilote Jaccopo Guarnieri par Sebastián Molano, équipier de Gaviria (UAE Team Emirates) et a joué des coudes pour disputer le sprint en tête du peloton. Les roues ont plus que frotté !

Plus que jamais en cyclamen

Lorsque Davide Ballerini (Deceunink-Quick Step) lance son accélération, le Beauvaisien surgit et n'emmène que Peter Sagan dans son sillage. Le Slovaque ne parvient pas à le dépasser et Arnaud Démare peut lever les bras pour la troisième fois de cette édition du Giro. Peter Sagan lui a cependant reproché de ne pas tenir sa ligne.



Il s'agit de la 13e victoire du champion de France cette saison. L'exploit est rare pour un Français : les derniers à gagner trois étapes sur un même Giro sont Nacer Bouhanni en 2014 et Laurent Jalabert en 1999.



J'ai une équipe de ouf, c'est un boulot extraordinaire qu'ils font ! Avec le vent de face, ça faisait un grand rideau à 3 kilomètres de l'arrivée. ça s'est rétréci, on a dû échanger les rôles. J'ai pu garder Sagan au pédalier, je sentais qu'il était là derrière, prêt à me dépasser. Mais j'ai pu le garder derrière moi ! Arnaud Démare, coureur Groupama FDJ



"Mis à part les bordures, ça allait être un vrai sprint aujourd'hui. Il y avait quand même pas mal de vent, je ne voulais pas lancer trop tôt," ajoute le champion de France. Au classement du maillot cyclamen, il conforte son avance : il possède désormais 161 points devant Peter Sagan, son dauphin avec 106 points.

Classement de l'étape