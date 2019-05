Cyclisme : Arnaud Démare s'empare de la 10e étape du Tour d'Italie

Le point à un peu plus de 90 km de l'arrivée : une échappée formée par le Japonais Sho Hatsuyama (Nippo Vini Fantini) et l'Italien Luca Covili (Bardiani-CSF) compte 2'30" d'avance sur le peloton 👀 #lequipeGIRO pic.twitter.com/JnaA5JNbYm — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 21 mai 2019

Une étape dans chaque dernier grand Tour !

😍🇫🇷 QUELLE VICTOIRE D'ARNAUD DÉMARE ! Le Français de l'équipe Groupama-FDJ décroche sa première victoire d'étape sur le Tour d'Italie ! #lequipeGIRO pic.twitter.com/OhFROUc7V8 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 21 mai 2019

Le classement de la 10e étape

Après avoir accumulé les places d'honneur (cinquième de la 2étape, deuxième de la 3e , troisième de la 5, sixième de la 8), le sprinteur beauvaisien s'est imposé à Modène pour la 10e journée de course de cette édition 2019 du Giro. Sur la ligne, il devance le champion d'Italie Elia Viviani (Quick Step), l'Allemand Rudi Selig (Bora-Hansgrohe) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal).Il ne faisait aucune doute - malgré l'échappée du jeune Luca Covoli (Bardiani CSF) et Sho Hatsuyama (Nippo-Vini Fantini) - que la course du jour partie de Ravenne, longue de 147 kilomètres et totalement plate, allait se terminer par un sprint massif. Celui-ci a été marqué par une chute sous la flamme rouge de Pascal Ackerman, déjà double vainqueur d'étape sur ce Giro. Le champion d'Allemagne a pu se relever, passer la ligne et ainsi être classé dans le même temps que les premiers sprinteurs.Grâce à cette première victoire sur le Tour d'Italie,Avant de briller à Modène, le Beauvaisien avait en effet remporté la 4étape du Tour de France 2017 à Vittel et 18étape de l'édition 2018 à Pau. Arnaud Démare avait terminé hors-délai pour ses deux premières participations au Giro (2012 et 2016).L'Italien Valerio Conti (UAE Emirates) a conservé le maillot rose de leader au lendemain de la journée de repos. Ce mercredi, les sprinteurs disposent de leur seconde chance de la semaine dans la 11étape longue de 221 kilomètres entre Carpi et Novi Ligure. Le parcours, sans aucune aspérité dans la plaine du Pô, se conclut par une ligne droite de 3000 m dans la petite ville qui abrite le musée dédié aux "campionissimi" Costante Girardengo et Fausto Coppi, les deux enfants du pays.

Ravenne-Modène (147 km)

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ), en 3h 36' 07" (moyenne: 40,2 km/h) Elia Viviani (ITA/DEC) m.t. Rudi Selig (GER/BOR) m.t. Caleb Ewan (AUS/LOT) m.t. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) m.t. Davide Cimolai (ITA/ICA) m.t. Manuel Belletti (ITA/AND) m.t. Giovanni Lonardi (ITA/NIP) m.t. Jasper De Buyst (BEL/LOT) m.t. Jacopo Guarnieri (ITA/FDJ) m.t.

Le classement général provisoire