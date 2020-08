Cyclisme : le Beauvaisien, Arnaud Démare, sacré champion de France pour la troisième fois

C'est un titre exceptionnel acquis grâce à une équipe soudée. On est resté en bloc, on a su garder le tempo malgré les attaques qui sont venues de tous les côtés. Il y a eu un énorme travail. Solidarité c’est le mot d’aujourd’hui. Arnaud Démare

🇫🇷 Après un sprint à trois, c'est Arnaud Démare qui va arracher son troisième titre de champion de France ! 🔥#LesRP #GrandChamp2020 pic.twitter.com/uslx5QXNc7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 23, 2020

C'est ce que certains nomment l'état de grâce. Grandissime favori des championnats de France , qui se sont déroulés dimanche 23 août à Grand-Champ dans le Morbihan après sa victoire lors du Tour de Wallonie , Arnaud Démare a confirmé sa grande forme. Il a dominé lors d’un sprint final incandescent Bryan Coquard et Julian Alaphilippe.Bien au chaud dans le peloton, le Beauvaisien a profité d’une accélération à 5 kilomètres de l’arrivée de Florian Sénéchal (Deceuninck Quick-Step) pour emboiter la pédale de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).Bien aidé par Bryan Coquard avec qui il a enchainé les relais, Arnaud Démare a su rester au contact de Julian Alaphilippe. Ce dernier a tenté une seconde attaque à un kilomètre de l’arrivée, mais le Beauvaisien était le plus costaud. Il s'est imposé sur le fil et a ainsi décroché son troisième titre de champion de France après 2014 et 2017.Après la course, Arnaud Démare a également confirmé sa participation au Giro et annoncé qu'il serait absent de Paris-Roubaix.