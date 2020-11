Cyclisme : la France première du classement des Nations, Arnaud Démare déterminant

L’équipe de France domine le classement des nations de l’Union cycliste internationale (UCI) pour la saison 2020. Une performance en partie possible grâce à la saison exceptionnelle réalisée par le Beauvaisien, Arnaud Démare.

La saison de Démare en chiffres

La France en tête des nations dans le dernier classement UCI 2020 devant la Slovénie et la Belgique. Une bonne surprise !



Bravo à Julian Alaphilippe, Arnaud Demare, Florian Sénéchal, Guillaume Martin, Benoit Cosnefroy, Warren Barguil, Thibaut Pinot, Nacer Bouhanni,...#UCI pic.twitter.com/kRmxPQDR6V — Miroir du Cyclisme (@Miroir2Cyclisme) November 10, 2020

Ce n’était pas arrivé depuis 2016. La France, portée par le duo Alaphilippe-Démare, tous deux auteurs d’une saison de haut vol, a été sacrée meilleure nation du classement établi par l’UCI sur la saison 2020. Une performance saluée par la Fédération française de cyclisme sur les réseaux sociaux.Ces résultats s’appuient sur les performances des 8 meilleurs coureurs de chaque nation, parmi lesquels l'incontournable Arnaud Démare. Avec 1550 points, le Beauvaisien, est le coureur ayant apporté le plus de points à l’équipe de France derrière Julian Alaphilippe et ses 1795.8 points. La France, 2e l’an passé, devance désormais la Slovénie, tandis que la Belgique complète le podium.Sur le plan individuel, la saison du champion de France est tout aussi incroyable. Intenable sur le Giro ( 4 étapes remportées ), le coureur de la Groupama-FDJ présente un total de 20 podiums pour 14 victoires sur la saison. En nombre de victoires, il devance les inépuisables Primoz Roglic, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Pour couronner le tout, Arnaud Démare est désormais 9e du classement mondial individuel.