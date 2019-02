Cyclisme : le Picard Arnaud Démare, leader de l'équipe Groupama-FDJ sur le Giro 2019

Une Grande Boucle "pas du tout favorable aux spinteurs"

Son choix était pressenti, le doute est désormais levé. Le beauvaisien Arnaud Démare sera le leader de sa formation Groupama-FDJ pour l'édition du Giro 2019 (11 mai – 2 juin), mais fera l'impasse sur la Grande Boucle.Vainqueur d'étape en 2017 et 2018 sur le Tour de France, le sprinter avait laissé entendre en octobre dernier sa potentielle impasse de l'événement glissant que ce n'était "pas une obligation d'y être" et pointant du doigt un parcours "pas du tout favorable aux sprinteurs". De plus, sur le Giro, le picard pourra s'appuyer sur une équipe entièrement à son service ce qui n'aurait pas été le cas sur le Tour de France où son coéquipier Thibaut Pinot reste très ambitieux.