Cyclisme : le Picard Arnaud Démare sacré vice-champion d'Europe

Battu au sprint

🇪🇺Giacomo Nizzolo s'impose d'un boyau devant Arnaud Démare et devient champion d'Europe ! pic.twitter.com/53m6VGMzIX — France tv sport (@francetvsport) August 26, 2020

Cela s'est joué à quelques centimètres. Le Picard Arnaud Démare a frôlé le titre de champion d'Europe ce mercredi 26 août à Plouay en Bretagne et se prive de surcroît d'un beau cadeau d'anniversaire.Arrivé 9e l'année dernière, le cycliste picard, qui fête ses 29 ans ce mercredi, visait la victoire. Choisi à la place de Nacer Bouhanni en tant que leader de l'équipe de France , Arnaud Démare avait toutes ses chances d'aller jusqu'au bout.Au terme d'une course animée par les attaques répétées du néerlandais Matthieu Van Der Poel, la France et l'Italie ont tenu bon. Mais c'est finalement Giacomo Nizzolo, déjà champion d'Italie, qui s'impose au sprint devant le Français et l'Allemand Pascal Ackermann. Jamais 2 sans 3 pour les Italiens, après le titre de Matteo Trentin en 2018 et celui d'Elia Viviani en 2019. Trois jours après son titre de champion de France , Arnaud Démare va désormais se concentrer sur le Giro, le Tour d'Italie prévu du 3 au 25 octobre, faisant le choix de ne pas participer au Tour de France dont le départ est prévu à Nice le 29 août.