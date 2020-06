Déconfinement : Reprise des vols prévue le 11 juin à l’aéroport de Beauvais-Tillé

La réouverture de l’aéroport de Beauvais-Tillé se fera sous haute protection sanitaire. La préfecture de l’Oise est sur le point de valider sa réouverture le jeudi 11 juin à condition que toutes les mesures de sécurité soient prises. La direction semble avoir pensé à tout. Désormais, seuls les voyageurs munis de leurs billets et de leurs masques pourront accéder aux deux terminaux.

Un sens entrée/sortie est mis en place et des panneaux en plexiglas sont installés aux contrôles de sûreté, là où les agents vérifient l’absence d’objets interdits dans nos bagages. "Nous espérons rassurer les futurs voyageurs sur les conditions d’embarquement pour les convaincre qu’ils peuvent de nouveau réserver sans crainte", explique Edo Friart, directeur commercial de la société gestionnaire de l'aéroport (SAGEB).

30 % seulement du trafic habituel en juillet

Voir les réservations s’envoler rapidement est un scénario plus qu’incertain. Au mois de juin, seulement 10 % des vols sont prévus. Un aller/retour par jour à partir du jeudi 11 juin si la suspension de la préfecture est levée. La direction table sur 800 vols pour le mois de juillet alors qu’au même mois de l’année dernière, elle comptabilisait 2200 vols. Cela équivaut à 30 % du trafic habituel. Des chiffres qui donnent le vertige à la direction. "On est bien sûr très inquiets. Comment la population va-t-elle réagir ? Je ne peux pas vous cacher que le confinement a été une catastrophe pour les compagnies et les aéroports. En deux mois et demi, sur notre site, nous avons perdu 700 000 voyageurs. Nous avons un gros trou dans la trésorerie et le trafic ne va pas reprendre tout de suite. Sans le chômage partiel financé par l’Etat pendant le confinement, nous ne pourrions pas tenir le coup."



Avec ces perspectives sombres, l’aéroport de Beauvais-Tillé envisage de stopper tous ses projets d’investissement comme par exemple la modernisation du Terminal 1.

Trois nouvelles lignes cet été

Il y a quand même quelques bonnes nouvelles auxquelles la direction de l'aéroport peut se raccrocher. La compagnie Volotea ouvrent deux lignes à destination d’Ajaccio et de Bastia en Corse à partir du 4 juillet et la compagnie Wizzair ouvre une ligne à destination de Tirana, la capitale de l'Albanie, à raison de trois vols par semaine à partir du 22 juillet.

Michel Peiffer, président du directoire, est rassuré: "Je suis ravi de la confiance témoignée par nos partenaires qui poursuivent leur développement au départ de l’aéroport. Bastia et Ajaccio sont des destinations très demandées et la clientèle franco-albanaise est en fort progrès."



Des ouvertures qui témoignent de la bonne santé économique des compagnies low-cost de ses partenaires. Volotea a la plus forte croissance en Europe, selon des chiffres communiqués par la compagnie avant la crise sanitaire du Covid-19. La direction table sur la solidité de ses partenaires. Selon elle, Ryanair aurait toujours comme projet de faire de l’aéroport de Beauvais-Tillé une base pour sa flotte.