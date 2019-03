La députée de l'Oise Agnès Thill “victime de harcèlement” après de nouveaux propos polémiques sur la PMA

En 24 h. : 23 tweets ou RT = un par heure. Des cours de maths? Si ce n’est pas une fixation! pic.twitter.com/KSJ9uyLTje — Agnès Thill (@ThillAgnes) 1 mars 2019

(Vidéo) PMA et "école coranique" : la députée Agnès Thill commente ses propos polémiques.https://t.co/n8LUu9ismZ — Oise Hebdo (@Oisehebdo) 21 janvier 2019

Ses propos "choisis, triés, tronqués, déformés, moqués" : Agnès Thill dit stop. La députée La République en marche de l'Oise s'est dit "victime de harcèlement sur les réseaux sociaux" dans un communiqué rendu public vendredi 1er mars et repéré par Le Courrier Picard . L'élue dit avoir reçuréagissant à ses derniers propos polémiques sur la PMA.Agnès Thill, déjà rappelée à l'ordre par LREM après ses sorties sur le sujet , s'est à nouveau élevée contre Marlène Schiappa sur Twitter il y a quelques jours. La secrétaire d'Etat pour l'égalité femmes-hommes mettait en lumière "les difficultés des mères isolées" affirmant qu'"il n’est pas juste que tant de femmes aient à assurer seules l'éducation de leurs enfants.".Réponse de la députée de l'Oise : "Et on voudrait créer des conditions pour que des femmes, sans conditions de ressources, enfantent seules et vivent seules avec leur enfant grâce à la PMA pour toutes ? (…)". Sa nouvelle prise de position a fait largement réagir, suscitant, même de la part de ses homologues LREM dont certains ont demandé à plusieurs reprises son exclusion.Suite à ce nouvel épisode,. Un sujet dont il est "impossible de parler ou [qu'il est impossible] de questionner", selon elle. En janvier, l'élue avait comparé les femmes ayant recours à la PMA à des "droguées ", affirmant qu'"un enfant n’est pas un médicament, c’est un être humain".Suite à son audition devant la commission des conflits, elle avait alors. Dans un communiqué, Agnès Thill avait expliqué qu’elle "se réjouissait de demeurer membre du mouvement LaREM, dont [elle] partage et adhère à toutes les valeurs". Mais l'ancienne institutrice demande maintenant, prévenant qu’elle déposerait plainte en cas de "nouvelle attaque" de la part de ses collègues.