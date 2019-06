Déserts médicaux : les médecins de garde en grève illimitée dans l'Oise

Se tourner vers le 15

On a l'impression qu'on est dans une région avec pléthore de médecins et que nous n'avons pas de problèmes, ce qui est totalement faux", soutenait Xavier Lambertyn à l'AFP.

Ils sont près de 300 médecins à se lancer ce samedi 15 juin dans une opération de grève illimitée des gardes. Objectif : protester contre le nouveau "zonage" qui détermine les zones les plus déficitaires en médecins et les aides accordées en conséquence à ces dernières.Dans un communiqué l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France annonce "que les cinq maisons médicales de garde que compte le département n’accueilleront plus de patients à compter de cette date." Le système organisé par l’association pour l’organisation de la permanence des soins de l’Oise permet en temps normal aux malades de consulter un médecin les samedis de 12h à 20h, les dimanches et jours fériés de 8h à 20h.L'opération est donc motivée par un "zonage" réalisé via des critères fixés au niveau national qui offrirait des résultats bien éloignés de la réalité. "Toute la France devrait être placée en zone rouge, on est en déficit de médecins partout, il y a des départs à la retraite partout et il n'y a pas de jeunes qui arrivent derrière", a dénoncé Xavier Lambertyn, président de l'association pour l'organisation de la permanence des soins de l'Oise.L'Agence régionale de santé affirme collaborer pendant la période de grève de manière étroite avec le SAMU de l'Oise. Les habitants sont donc incités à appeler le 15 en cas de besoin d'une consultation lors des horaires de garde. "Ces appels seront analysés 24h/24 et 7j/7 par un médecin, qui apportera au patient la réponse adaptée à son besoin de santé", précise-t-elle dans le communiqué.