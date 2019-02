Edouard Philippe à Beauvais lundi : des restrictions de circulation à prévoir

Plusieurs rues fermées

Sauf changement de dernière minute, le Premier ministre se rendra à Beauvais lundi matin.Il sera reçu à 10h30 l'hôtel de ville par la maire Caroline Cayeux, avant de se rendre à 11h30 à la Caisse d'allocation familiale pour parler de la récente réforme de prime d'activité annoncée par Emmanuel Macron le 10 décembre dernier.Le premier versement de la prime d'activité, tenant compte de sa revalorisation, sera effectif à partir du 5 février. Les demandeurs, très nombreux depuis l'annonce de son augmentation, avaient jusqu'au 31 janvier pour effectuer les démarches.La préfecture de l'Oise confirme que des mesures de restriction de la circulation sont à prévoir en centre-ville, notamment autour de la mairie où plusieurs rues seront fermées.Le trafic des bus sera lui aussi perturbé. Les arrêts Halles (lignes C2/3/5 et GratuitBus), Buzanval-Jeu de Paume (lignes C2/3/5 et GratuitBus), Jean Racine (lignes C2/3/5 et GratuitBus), Amyot d'Inville (GratuitBus et ligne 5) et Madeleine (ligne 6) ne seront pas desservis de 8h à 15h.Par ailleurs, il n'est pas exclu que la venue du Premier ministre soit accompagnée par des manifestations de gilets jaunes.À Beauvais, ce samedi, ils étaient une centaine à protester contre les violences policières lors des derniers rassemblements.