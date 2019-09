L'Élispace de Beauvais accueillera le Salon de l'apprentissage de l'alternance et des métiers le 19 septembre

Difficile de s'orienter lorsqu'il s'agit d'alternance et d'apprentissage pour un jeune. Et pourtant chaque année ces expériences attirent de plus en plus de candidats. Ce type de formation s'ouvre à de plus en plus de secteurs d'activité. Le jeudi 19 septembre, la ville de Beauvais et le groupe l'Étudiant proposent une journée dédiée à l'elternance et à l'apprentissage, de 9 h à 18 h à l'Élispace. Une cinquantaine d’exposants seront présents.Les visiteurs y découvriront des formations envisageables dès l’âge de 16 ans, depuis le CAP jusqu’au niveau Bac +5. Ils pourront notamment échanger avec les représentants des entreprises de Beauvais et de l'Oise et découvrir les métiers et les fonctions pour lesquelles elles recrutent. Ils leur sera possible de candidater lors d'un job dating. Des conférences auront lieu tout au long de la journée sur comment booster sa candidature pour décrocher un emploi ou comprendre le mode d'emploi de l'alternance.L'entrée est gratuite sur invitation à télécharger sur letudianthdf.fr