L'élite mondiale de la pétanque s'affrontera à Beauvais en octobre 2019

Un événement international

Du 8 au 13 octobre 2019, l'élite mondiale de la pétanque se réunira à Beauvais ! L'année prochaine,Beauvais succède ainsi à Tours, dont le boulodrome avait reçu les deux premières éditions de la compétition."Beauvais nous a offert une belle candidature. Son Élispace, que nous avons visité, est un très bel endroit qui offre de belles perspectives. Ce sera la garantie d'avoir du monde, on a été séduits," confie Maryan Barthélémy, directeur de Quaterback, co-organisateur de l'événement avec le journal L'Équipe.: seize équipes - huit masculines et autant de féminines - s'affronteront en compétition individuelle, en doublettes (deux joueurs) ou en triplettes (trois joueurs). Comme en 2018,"Nous avons trouvé notre format idéal, glisse Maryan Barthélémy. Mais pour le moment, nous ne savons pas encore s'il y aura sept, onze ou quatorze pays représentés. Nous ferons notre choix d'ici mars normalement." L'organisation hésite encore entre inviter les équipes masculines et féminines des meilleures nations de pétanque, ou sélectionner les meilleures équipes nationales chez les hommes et chez les femmes sans se soucier de l'homogénéité.La pétanque est loin de se résumer à son berceau provençal, car de nombreux adeptes pratiquent ce sport dans le monde entier. En 2017 et 2018 , le trophée L'Équipe avait été dominé par la Thaïlande, deuxième pays possédant le plus de licenciés dans le monde après la France, le Cambodge et Madagascar, où jouer aux boules est le sport national.