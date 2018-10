Les élus de la région soutiennent les salariés de Nestlé sur Twitter

La co-entreprise Froneri, qui gère l'usine de fabrication des glaces Nestlé à Beauvais (Oise), a annoncé mercredi la fin de ses activités début 2019 sur ce site en raison d'une réorganisation qui entraînera la suppression nette de 219 postes.Le numéro un mondial de l'alimentation a déjà serré la ceinture à Beauvais en 2014, quand il a recentrer son activité sur la production de glaces, en stoppant les plats surgelés Maggi. En 1997, le site Nestlé de Beauvais employait plus de 1450 personnes. En 2005, il n'en comptait déjà plus que 777.Cette nouvelle annonce de fermeture du site est un coup dur pour l'emploi dans le Beauvaisis. Les élus ont réagi sur Twitter. Le niveau de chômage de l'Oise continu de grimper il est passé de 7,20% avant le début de la crise économique à plus de 9% aujourd'hui, 9,80%. Soit une évolution de 40%.