L'émouvant hommage des gendarmes de Beauvais au héros de Trèbes

, gendarme héroïque tué par le terroriste de Trèbes alors qu'il avait volontairement pris la place d'un otage. Policiers, gendarmes, porte-drapeaux et citoyens ont fait le déplacement pour observer une minute de silence.Louis le Franc, le préfet de l'Oise, a prononcé un émouvant discours. "J'ai été préfet du département de l'Aude il y a quelques années, je connais bien le maire et son épouse, qui était la directrice de l'Intermarché où s'est produit l'attentat. Croyez-moi, ça ne me laisse pas indifférent."Dans le groupement de gendarmerie de Beauvais, six officiers avait côtoyé le lieutenant colonel Beltrame dans leur carrière. Ils se sont rendu aux Invalides pour assister à l'hommage en présence d'Emmanuel Macron. François Brémand, le colonel du groupement, a également été amené à travailler avec lui il y a quelques années.

Les sapeurs-pompiers de l'Oise ont également rendu hommage à Arnaud Beltrame sur leur compte Twitter. "Au coeur de l'hiver, la France apprenait, enfin, grâce au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qu'il y avait, en elle, un été invincible et éternel sublimé de courage et d'honneur", ont-ils écrit.