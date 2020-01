Des enseignants “occupent” l'inspection académique à Beauvais

Les enseignants sont entrés dans les locaux de l'inspection académique de l'Oise dès 9 heures et ont entonné des chants : "on voulait juste être écoutés, pas forcément entendus", explique Vincent, professeur à Beauvais.



Les manifestants souhaitaient rencontrer la directrice académique des services de l'Éducation nationale de l'Oise pour faire valoir leur mécontentement au sujet de la réforme des retraites et de leurs conditions de travail. Peine perdue, cette dernière étant absente jeudi matin.



Le groupe a finalement quitté les lieux peu après 11 heures, avant de rejoindre d'autres grévistes de la SNCF et de l'hôpital réunis en assemblée générale à l'occasion de la journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.