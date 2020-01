Beauvais : à l'Élysée, l'entreprise Bioseptyl représentera l'Oise à la Grande exposition du fabriqué en France

Dernier fabricant de brosse en France

La Grande exposition du fabriqué en France aura ses quartiers à l'Élysée à Paris ce week-end, les 17 et 18 janvier 2020. Le palais présidentiel y exposera 101 produits, représentant chacun un département français et intégralement produit en France. L'Oise sera représentée par les brosses à dent de l'entreprise Bioseptyl, basée à Beauvais.La compagnie isarienne est le dernier producteur de brosses à dent en France. Elle commercialise ces produits avec des têtes interchangeables : le manche, fabriqué en liège recyclé, peut être conservé après l'usure des poils. Ces brosses à dent, fabriquées à 100% en France et issues d'un modèle d'économie circulaire, s'écoulent à près de 10 000 exemplaires par mois.L'Exposition du fabriqué en France se donne pour mission de présenter une liste non exhaustive mais représentative du savoir-faire français. Les entreprises, de taille très variées et issues des secteurs de l'artisanat comme de l'industrie, avaient jusqu'au 8 décembre pour proposer leur candidature. L'Aisne sera réprésentée par les radiateurs intelligents de la société Noirot basée à Laon.