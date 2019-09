Face à l'Andorre, le Beauvaisien Clément Lenglet signe son premier but en Équipe de France

Le premier but de Clément Lenglet en équipe de France, vu des tribunes #FRAAND pic.twitter.com/ggT54aNNgK — Bastien Cheval 📰 (@BastChev) September 10, 2019

Malgré une prestation en demi-teinte, l'Équipe de France de football s'est largement imposée face à celle d'Andorre, pour le match retour des éliminatoires de la Coupe d'Europe 2020. Si certains Bleus confirmés ont été plutôt discrets ce 10 septembre au Stade de France, c'était pour mieux braquer les projecteurs sur les novices comme Ikoné, Ben Yedder ou Lenglet. Le premier s'est illustré par son adresse et sa précision, les deux derniers ont signé chacun une réalisation, permettant - avec l'ouverture du score de Coman (1-0, 18') - d'empocher trois précieux points en vue de la qualification.Associé à Varane, Clément Lenglet a confirmé son assurance au sein de la défense des Bleus. Titulaire pour son troisième match après Andorre-France (0-4) le 11 juin et France-Albanie (4-1) le 7 septembre, le Beauvaisien de 24 ans a su profiter des multiples occasions françaises pour tenter sa chance à son tour. Obtenu par Sissoko après la pause,(2-0, 52'). Avec ce caviar, le joueur de l'Atletico s'est racheté après avoir raté son penalty en première période (28').Après la conclusion de Ben Yedder (3-0, 90'+1), les Bleus s'imposent de façon nette face aux Andorrans. La France grimpe ainsi en première place de son groupe mais est suivie de près par la Turquie, elle aussi victorieuse par quatre fois sur cinq rencontres et seulement distancée par le nombre de buts marqués. La prestation de Lenglet pourrait amener Didier Deschamps à titulariser une nouvelle fois le Picard à Reykjavik face à l'Islande le 11 octobre... et pourquoi pas contre la Turquie à Saint-Denis le 14 octobre.