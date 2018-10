Fermeture de l'usine Nestlé à Beauvais : les élus interpellent le Premier ministre

La nouvelle est tombée jeudi dernier: l'usine Froneri, qui produit des glaces depuis les années 70 va fermer. En tout, 317 salariés vont perdre leur emploi. Ce lundi matin, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et Nadège Lefèvre, présidente du Conseil départemental de l'Oise, sont allées à la rencontre des salariés. Elles en appellent au soutien d'Edouard Philippe.Dans un courrier adressé au Premier ministre et co-signé par Xavier Bertrand, les élus écrivent : "C’est une décision qui impacte très fortement notre territoire, bien sûr en terme d’activité économique mais surtout d’un point de vue humain. En tant qu’élus, nous nous devons d’être au plus près des entreprises et de leurs salariés afin de maintenir un bassin d’emploi dynamique et un territoire attractif pour le développement des projets. Nous sommes aussi les garants d’une réelle qualité de vie pour l’ensemble de nos concitoyens. Or, cette décision va immanquablement susciter des difficultés pour nombre de familles".La procédure légale sera lancée ce vendredi.