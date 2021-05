Football : après deux saisons en Ligue 2, Chambly est relégué en National 1

C'est la fin de l'aventure en Ligue 2 pour Chambly. Deux ans après sa montée historique, le FCCO est relégué en National 1 pour la saison 2021-2022. Créé en 1989, le club de l'Oise connaît sa première descente en trente-deux ans d'histoire après 12 montées.

C’est tout simplement notre première relégation de notre histoire. De la D5 District en 1989 à la Ligue 2 en 2021. https://t.co/gV1xjwXAq7 — FC Chambly Oise (@FCCOISE) May 15, 2021

Les joueurs de l'Oise se sont incliné 3 à 0 sur la pelouse du Paris FC samedi 15 mai, lors de la dernière journée de championnat. Une défaite logique face à un candidat à la montée en Ligue 1. Tout s'est joué lors de cette 38e journée pour les Camblysiens. En effet, dans le même temps, le Stade Malherbe de Caen a arraché dans les derniers instants son maintien en s'imposant face à Clermont (2-1) alors que les Chamois Niortais, battus par Guingamp (0-2) récupèrent la 18e place qualificative pour les barrages.

À la sortie du stade, juste avant de prendre la route du retour dans l'Oise, le défenseur Oumar Gonzalez apparaissait quelque peu abattu : "On est déçu du résultat. Si on avait gagné ce match, on aurait pu être barragiste. Je n'ai pas les mots pour décrire ma déception. […] Voir le club descendre, ça fait vraiment mal."

"Le club va continuer et va remonter"

À la fin du match, l'entraîneur du FCCO Bruno Luzi était, lui, déjà tourné vers l'avenir. Il s'est adressé à ses joueurs réunis en cercle au milieu du terrain : "Le club va continuer et va remonter. [...] Malheureusement, on n'a pas réussi à faire la bascule sur la fin même si je vous félicite pour les deux derniers mois. [...] Essayons, pour ceux qui seront encore là, de tout de suite remettre le couvert dans 2 mois. On doit être revanchard."

Toujours pas de stade pour la saison prochaine

Sauf relégation administrative, le FC Chambly Oise devrait donc évoluer en National 1 la saison prochaine. Mais pour le moment, impossible de savoir sur quelle pelouse. Le nouveau stade Walter Luzi à Chambly est en construction mais depuis le 30 avril 2021 le chantier est suspendu pour une durée de six mois. L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, qui s'oppose à ce projet en zone humide, avait saisi le tribunal judiciare de Senlis. Depuis 2019, l'équipe joue donc au stade Pierre-Brisson de Beauvais, n'ayant pas d'enceinte homologuée pour le niveau professionnel.

Pour beaucoup, l'avenir du FC Chambly dépend en grande partie de la livraison de son stade actuellement fini à 85 %. "Nous sommes SDF. Notre stade n'est pas terminé donc il ne peut pas être utilisé. Par exemple, il n'y a pas de couloir pour les joueurs ou encore les supporters adverses ne peuvent pas accéder à la tribune sans passer par le chantier. On demande juste à avoir un stade", explique Maxime Malovry, chargé de la communication du club.

L'entraîneur Bruno Luzi a aussi abordé ce dossier en conférence de presse d'après-match : "Ça a été une saison compliquée pour plusieurs raisons. Ce qui nous fait le plus peur, c'est au niveau de nos structures. Pour se projeter, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité. […] C'est pesant."

En attendant, le club va devoir trouver une solution car jouer à Beauvais a un coût : plusieurs milliers d'euros par soirée. Une somme désormais vertigineuse pour le niveau National.