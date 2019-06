Football : l'AS Beauvais Oise prolonge Diédhiou, Doré et Da Veiga

Gaëtan Fallempin

Morgan Mauquit

Damien Mayenga

Amadou Diagne

Andrea Marques

Ibou Cissé

Corentin Lenglet

Guillaume Doré

Ibrahima Diédhiou

Ryan Da Veiga

Cela fera bientôt une équipe complète. En officialisant trois nouvelles prolongations ce vendredi 31 mai 2019, l'AS Beauvais Oise porte désormais à dix le nombre de joueurs de son effectif assurés d'évoluer sous ses couleurs la saison prochaine.Les trois joueurs en question sont le latéral droit Guillaume Doré, le défenseur central sénégalais Ibrahima Diédhiou et Ryan Da Veiga.Le 28 mai, c'est Corentin Lenglet qui a donné son accord pour poursuivre l'aventure beauvaisienne. Comme ses coéquipiers Amadou Diagne et Gaëtan Fallempin, le jeune latéral gauche de 21 ans a terminé la saison dans l'équipe-type de la division, établie par le site Internet Foot National Depuis la fin de la saison 2018/2019, l'ASBO a prolongé :Cette semaine, l'AS Beauvais a également recruté pour une durée d'un an le milieu de terrain Eduardo Rodrigo (33 ans), non conservé par Chambly qui vient d'être promu en Ligue 2.