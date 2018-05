Football : le Picard Clément Lenglet bientôt au Barça ?

Acuerdo Lenglet-Barça por cinco temporadashttps://t.co/LlwHvpTo15 por Curro Tello pic.twitter.com/rmQn6dae6M — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 16 mai 2018

Pour l'instant, le mystère reste entier. Le Beauvaisien Clément Lenglet, star du FC Séville, va-t-il rejoindre le Barça ? C'est en tout cas ce qu'on laissait entendre plusieurs médias catalans ces derniers jours."Lenglet a dit oui au Barça", a ainsi titré le journal Mundo Deportivo, qui affirme que le club est déjà tombé d'accord avec le défenseur central de Séville pour cinq saisons. La transaction serait comprise entre 30 et 35 millions. De son côté, la radio catalane Rac1 dit simplement que "le Barça a entamé des discussions" avec le joueur.Mais à en croire l'Equipe , il s'agirait d'une fausse information : "Il n'y a pas eu de rencontre à ce propos avec les dirigeants du Séville FC", a déclaré au quotidien sportif un dirigeant barcelonais.Lenglet, un ancien de l'AS Nancy Lorraine, a fait ses débuts de footballeur à Montchevreuil dans l'Oise et a été ensuite formé à Chantilly, avant de partir à Nancy à l'âge de 15 ans. Il est en contrat à Séville jusqu'en 2021.Selon l'entourage du joueur, interrogé par l'Equipe, "aucun accord n'a été trouvé avec le Barça. Clément respect beaucoup son club et fera les choses correctement s'il décide de partir. Mais, à ce jour, ce n'est pas le cas."Mais dans un nouvel article paru ce vendredi 18 mai , Mundo Deportivo persiste : Séville serait déjà à la recherche de la relève, "sachant qu'il sera quasiment impossible de retenir le Français".Affaire à suivre…