François Hollande attire les foules à Beauvais

La queue devant la Fnac de Beauvais pour la séance de dédicace de François Hollande, lundi 18 juin 2018. / © Julien Guéry / France 3 Picardie

Il y avait foule ce lundi matin devant la Fnac de Beauvais.L'ancien président François Hollande donnait une séance de dédicace pour son livre "Les leçons du pouvoir", ouvrage dans lequel il raconte son expérience aux plus hautes fonctions de l'Etat.300 personnes ont fait le déplacement, ce qui confirme les bonnes ventes du livre, dont l'éditeur a procédé à plusieurs réimpressions. À ce jour, 80 000 exemplaires ont été vendus sur les 130 000 tirés."Je viens pour susciter un échange. Échange qui n'avait pas pu avoir lieu lorsque j'étais président de la République", a confié François Hollande. "J'ai eu de la reconnaissance par rapport à certaines actions, mais aussi des remarques très pertinentes et c'est très enrichissant", a-t-il ajoutéBeauvais est la 40e ville dans laquelle l'ancien président présente son livre. Il ira bientôt à Lille, Auriac et Clermont-Ferrand.