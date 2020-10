Giro : le Beauvaisien Arnaud Démare remporte le maillot du meilleur sprinteur

🇫🇷🚴♂️ Le maillot cyclamen du Giro 2020, Arnaud Démare !#lequipeGIRO pic.twitter.com/ukqEoA8uU4 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 25, 2020

14 victoires en trois mois

C'est un triomphe de plus et non des moindres. Arnaud Démare en rêvait, il l'a fait ! À l'issue du contre-la-montre, dernière étape du Giro, le Picard garde son maillot cyclamen et est sacré meilleur sprinteur de la compétition.Le cycliste beauvaisien a terminé à la 39e place de la dernière étape qui arrivait à Milan, mais avec ses quatre victoires sur les trois semaines de course il s'est assuré de terminer en tête du classement par points devant Peter Sagan.Sur le podium, le Picard a pu enfin laisser exploser sa joie. "C'était plus émouvant que je ne pensais, j'avais tous mes coéquipiers présents, ma petite femme, mes parents que je voyais au loin. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel", a-t-il confié au micro de l'Équipe.Une consécration qu'il dédie à son équipe. "J'ai pensé au parcours que j'avais fait, à la force collective des coureurs. Ils ont su me motiver, à aucun moment on a baissé les bras, j'ai des équipiers en or", a-t-il déclaré.Deuxième du classement par points l'an passé, Arnaud Démare est le troisième Français à remporter le maillot cyclamen avec Laurent Jalabert et Nacer Bouhanni.En cette année mouvementée à cause de l'épidémie de coronavirus, il a su montrer toute sa détermination avec 14 victoires depuis le mois d'août. "Elle va compter cette année parce que grâce aux petites remises en question de cet hiver, je sais maintenant que c'est la recette du succès", conclut le coureur.