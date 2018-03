Grève de jeudi : 30% des vols annulés à l'aéroport de Beauvais

La grève du 22 mars affectera le trafic aérien. Dans le cadre du mouvement national, l'USAC-CGT, premier syndicat de la Direction Générale de l'Aviation Civile, a déposé un préavis de grève.



30% des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seront annulés jeudi lors de la journée de grève et de mobilisation des fonctionnaires, selon la Direction générale de l'aviation civile.



Il revient aux compagnies aériennes d'ajuster leurs programmes de vol, a indiqué un porte-parole de la DGAC.

A lire aussi