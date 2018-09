Grève Ryanair : pas de perturbations à l'aéroport de Beauvais Tillé

L'appel à la grève concerne les personnels navigants en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne, rejoints par les pilotes dans certains de ces pays.Ryanair prévoit l'annulation de 250 vols sur les 2.400 programmés en Europe, expliquant que la majorité de ses salariés travailleront normalement. La compagnie aérienne iralndaise précise que tous les clients concernés ont été prévenus par courrier électronique et SMS depuis mardi. A l'aéroport de Beauvais-Tillé dans l'Oise, tous les vols de la journée sont confirmés . Un seul retard a été constaté pour le moment au départ : l'avion pour Trévise en Italie, prévu à 8h40, décollera finalement à 9h55. A l'arrivée, c'est un vol en provenance de Pise, également en Italie, qui est retardé : il atterrira à 9h30 au lieu de 8h15.Les syndicats réclament de meilleures conditions de travail et l'emploi de chaque salarié via un contrat relevant de son pays de résidence, contrairement à la pratique historique de Ryanair d'employer une bonne part de son personnel via des contrats de droit irlandais.Le mouvement de ce vendredi s'inscrit dans la continuité de la grève coordonnée cet été dans plusieurs pays européens: chez le personnel de cabine fin juillet (600 vols annulés et 100.000 passagers touchés) puis chez les pilotes au coeur du mois d'août (400 vols annulés et 55.000 passagers touchés). Ryanair avait aussi dû annuler 150 vols en Allemagne le 12 septembre en raison d'une grève des pilotes et du personnel.