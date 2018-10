C'est la deuxième édition de la Love Baguette. Une opération de collecte qui va durer 10 jours du 5 au 15 octobre 2018. Les boulangers et les établissements de formation qui participent à cet événement proposeront à la vente une baguette qui rappelle la forme du ruban symbole de la lutte contre le sida. Le prix de vente de la Love Baguette est de 2 euros dont 1€ sera reversé à AIDES.



En 2017, plus de 1000 boulangeries et établissements de formation ont participé et 80 000 € ont pu être collectés.



l’Antenne Formation de Tourcoing CEFMA (59) et l’Antenne Entreprises et Formation de Beauvais (60), toutes deux ayant des sections de formation en boulangerie, s’associent à l’opération.