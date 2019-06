Hippisme : trois choses à savoir sur le prestigieux Prix de Diane

Une course, un concours d'élégance, un concert de Clara Luciani, le tout en présence d'une ancienne Miss France et d'un acteur de Mentalist sont au programme de la 170e édition du Prix de Diane. Trois choses à savoir sur l'événement de dimanche.



Seize pouliches pour une couronne

Rendez-vous hippique, mais pas que

Le Prix de Diane, le jour où il faut tout oser. Spendide ! pic.twitter.com/xegL3rVnuY — Le Parisien Turf (@leparisien_turf) 16 juin 2019

Concert en plein air pour Clara Luciani

Elles seront seize pouliches pur-sang à priser la victoire finale dimancheà Chantilly (Oise) lors du Prix de Diane pour un titre de meilleure trois ans d'Europe sur 2.100 mètres. Cette 170e édition de l'épreuve la plus glamour du calendrier hippique récompensera la gagnante de 571.400 euros.L’événement est aussi reconnu pour ses enjeux hippiques que le défilé de coiffes et chapeaux dont se parent les spectateurs.Cette année encore, se tiendra en parallèle de la course le "Prix de l’Élégance Mademoiselle Diane". L’ex Miss France 1998, Sophie Thalmann choisira la lauréate qui recevra le prix des mains de l’acteur australien Simon Baker, interprète de Patrick Jane dans la série The Mentalist.Si vous êtes mordus d’hippisme, de chapeaux, de pique-nique et de Clara Luciani vous ne trouverez pas meilleur endroit pour passer votre dimanche. La chanteuse, "révélation scène" des dernières Victoires de la Musique doit se produire sur la scène du Village de Diane au cœur de l’hippodrome de Chantilly.