Un homme de 20 ans tué dans un choc frontal entre deux voitures à Frocourt, près de Beauvais

Un jeune homme de 20 ans, originaire de Saint-Crépin-Ibouvillers (Oise), est décédé dans la nuit de samedi à dimanche après que sa voiture a été impliquée dans une collision frontale avec un second véhicule. Ils circulaient sur la D927, qui relie Beauvais à Méru.



Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée à la gendarmerie de l'Oise, l'un des véhicules aurait mordu le bas-côté avant de déraper et de percuter la voiture qui circulait en sens inverse. Le jeune homme, qui était seul à bord, est décédé sur les lieux de l'accident. Le conducteur de la seconde voiture a été évacué au centre hospitalier d'Amiens dans un état d'urgence vitale.



Selon la gendarmerie, la circulation sur la départementale a été coupée à partir de 23h avant d'être rétablie trois heures plus tard, après l'intervention des secours et des forces de l'ordre.