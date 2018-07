Un homme tué à coups de couteau à Beauvais : enquête ouverte pour homicide volontaire

Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier St Jean à Beauvais dans l'Oise.



Les circonstances qui ont conduit à la mort de cet homme sont encore floues. Il semblerait qu'il se soit violemment disputé avec un autre jeune un peu plus tôt dans la soirée : la victime aurait refusé de serrer la main de l'agresseur. Les raisons de cette altercation n'ont, pour le moment, pas encore été éclaircies. Selon une source proche du dossier, les deux personnes se connaissaient.



La victime est décédée d'un coup de couteau qui a perforé le poumon et sectionné l'artère pulmonaire. C'est ce qu'a révélé l'autopsie. L'homme, âgé de 30 ans, était le père d'une petite fille.



Un suspect a été appréhendé à Creil lundi matin. Agé de 24 ans, il vit dans le quartier St Jean. Il a été placé en garde à vue pour meurtre. Il a reconnu avoir porté un coup de couteau.



Il a des antécédents judiciaires pour des faits de violences, de délits routiers et de port d’arme D. La victime a également des antécédents judiciaires plus anciens : sa dernière condamnation remonte à 2012. Aucun des deux n’a d’antécédents pour des faits de trafic de stupéfiants.



Mardi, compte tenu de la nature criminelle des faits, le parquet de Senlis a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire. Le suspect a été placé en détention provisoire.