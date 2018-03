Hubert de Givenchy raconté par France 3 Hauts-de-France

La grâce d'Audrey Hepburn

Je suis attachée à Givenchy comme les Américaines à leur psychiatre



Point final en 1995

C'est dans sa ville natale, Beauvais, que le jeune Hubert de Givenchy découvre les tissus et les matières. À l'époque, son grand-père est administrateur des célèbreset de Beauvais. Loin de renier ses origines picardes, le couturier disait : "cet héritage que j'ai eu la chance de pouvoir consulter a été d'une grande influence."C'est d'ailleurs à Beauvais que le couturier a installé en. Usine qu'il n'a jamais délocalisé : elle est toujours implantée dans l'Oise. Avecelle fabrique les trois quarts des produits Givenchy du monde.Et sa ville natale ne l'a pas oublié, loin de là. En 2007, la maire de Beauvais Caroline Cayeux a remis uneau couturier en présence des 300 salariés de l'entreprise beauvaisienne. France 3 Picardie avait couvert l'événement.Quelques années plus tard, en 2017 précisément, le grand couturier revenait dans la région des Hauts-de-France pour inaugurer une exposition qui lui était consacrée , à la Cité internationale de la dentelle et de la mode (CIDM) de Calais. "Ce qui compte c'est l'harmonie. Il faut que les choses soient harmonieuses, du détail de la chaussure à la posture du mannequin. La mode doit embellir la femme", avait-il déclaré à notre journaliste Christelle Massin.Une exposition comme un hommage au célèbre couturier quiFrance 3 Hauts-de-France avait couvert cette rétrospective sur ses 40 ans de carrière.C'est en grandissant qu'il se met à dessiner des silhouette de mode, suit des cours aux Beaux-Arts et à 17 ans, et débute sa carrière de couturier notamment chez Jacques Fath et Elsa Schiaparelli.Sa première collection (1952), presque entièrement constituée de pièces séparables, susceptibles d'être combinées de diverses manières, remporte aussitôt un vif succès. Son mannequin fétiche est une star du moment,La rencontre en 1953 avec Balenciaga, avec lequel il noue des liens d'amitié, est cruciale: "Balenciaga, c'était l'architecture, le génie, la beauté à l'état pur. Il m'a tout appris", déclarait Hubert de Givenchy qui n'a pourtant jamais travaillé auprès du couturier espagnol.1953 marque aussi le début de, actrice à la silhouette gracile et au charme ingénu qui deviendra son amie et son égérie.Plus qu'aucune autre, Audrey Hepburn incarnera le style Givenchy, cette élégance sans ostentation à la fantaisie discrète, à la simplicité confortable, classique mais pas austère. Hubert de Givenchy l'habille à l'écran ("Sabrina", "Breakfast at Tiffany's"...) comme à la ville.Avec elle, "ange aux yeux de biche", "le travail devenait un acte de joie", déclarait le couturier. "Elle apportait aux vêtements la grâce qu'elle avait en elle".La star hollywoodienne lui procure une nombreuse clientèle Outre-Atlantique, quiEn 1988, Hubert de Givenchymais reste directeur artistique. Il jettera l'éponge quelques années plus tard, en 1995. "J'étais devenu un simple employé dont on bafouait le nom", expliquait-il.En juillet 1995, il présente sa dernière collection de haute couture, dédiée à son personnel, en présence d'Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Jean-Louis Scherrer, Kenzo, Paco Rabanne, Valentino... Une collection qu'il a voulue "toujours plus épurée, plus simple", guidé par le souci de "parvenir à l'essence même d'un manteau, d'une robe, d'un tailleur".Quelques mois plus tard, en octobre, son ultime collection de prêt-à-porter, accueillie par une ovation, met un point final à sa carrière de couturier, au regard sévère sur la mode actuelle."On parle du luxe comme on n'en a jamais autant parlé", disait-il dans un documentaire diffusé sur la chaîne Paris Première en juillet 2015. "Il y a de plus en plus de robes mais pas de direction, des sacs avec des chaînes, des chaussures presque importables. Si c'est ça le luxe, ça n'a qu'un temps".