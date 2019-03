Des idées de sorties pour ce week-end des 30 et 31 mars en Picardie

Festival Les petits poissons dans l'O

Les écoliers de Braine ont assisté à la projection de "Ma vie de Courgette", César 2017 du meilleur film d'animation. Certains d'entre eux ont également participé un atelier d'animation stop-motion.

Grand-mères ou grands-mères ? Et pourquoi pas grandes-mères ? Un recours au livre «Le Bon Usage», le livre de référence en matière de grammaire française s’impose. La première édition, parue en 1936 sous la plume du grammairien belge Maurice Grevisse, évolue encore aujourd’hui au fil de nombreuses rééditions. La 16ème édition est parue en 2016.

Dans cet ouvrage qu’on appelle «Le Grevisse» se trouvent les réponses aux accords de genre et de nombre du mot grand-mère. Pourquoi grand-mère et pas grande-mère ? Historiquement, les adjectifs latins qui avaient la même forme pour le masculin et le féminin ont gardé cet usage en ancien français. La plupart ont ensuite acquis en français l’usage de l’accord. Mais des formes primitives subsistent, notamment dans les expressions avec «grand».

Même réponse sur le site de l’Académie française dans sa rubrique «dire, ne pas dire». Et alors, grand-mères ou grands-mères ? C’est là que ça se complique… ou se simplifie ! Comme l’écrit «Le Bon Usage», la Grammaire de l’Académie française recommande de faire varier les deux éléments (grands-mères) tandis que le dictionnaire de l'Académie indique au pluriel… grand-mères.

Même dissonnance du côté des dictionnaires courants. Selon Le Trésor de la langue française, c'est grand-mères, tandis que le dictionnaire Robert nous indique grands-mères.

Le Larousse siffle le match et nous laisse le choix : grand-mères ou grands-mères. Conclusion : c’est grand-mères et grands-mères Didier Trotereau Source bibliographique : Maurice Grevisse ; Le bon usage ; 12e édition refondue par André Goosse ; 1988 ; page 853, marques du nombre, les composés formés d'un nom et d'un adjectif, et page 867, les marques du féminin, le cas "grand" des adjectifs terminés par un "e"



1/ Le Festivalrevient pour la 11ème édition à Frocourt (Oise) du 25 mars au 06 avril.De nombreux spectacles, du théâtre, des marionnettes, des contes, de la danse et de la musique sont à découvrir pour le plus grand bonheur des tous petits, à partir de 3 ans…« L’école des petits Robert », un spectacle de chansons et de théâtre sera notamment présenté ce samedi 30 mars à 18h30 par la Compagnie « Robert et Moi ».Le reportage tourné en 2016, lors de la 8ème édition :Dans la Somme, la traditionnelle réderie de Marcelcave, qui réunit 600 exposants, ouvre la saison ce dimanche 31 mars avant la grande réderie d’Amiens, très attendue, qui se déroulera le 14 avril. Vous pourrez également chiner à Flixecourt, Woincourt, Tours-en-Vimeu.Dans l’Oise, les lève-tôt pourront se rendre dimanche à Saint-Maximin, Milly-sur-Thérain, Compiègne ou encore Balagny-sur-Thérain.Et pour les axonais, les communes de Crécy-sur-Serre ou Séraucourt-le-Grand proposeront des brocantes dimanche.L’an passé, la brocante de printemps de Noailles s’était faite avec une météo hivernale..., toutes catégories, se dérouleront ce samedi 30 mars à Beauval (Somme), Salle Eugène Greuet.6 joueurs par équipe, un ballon d'à peine 500 g et surtout un poignet de fer, le ballon au poing se joue avec les règles du tennis, mais ici le filet est virtuel et les passes au sein de l'équipe sont interdites. Le but est d’envoyer le ballon dans le camp adverse grâce à un geste bien technique. Le ballon au poing, c'est une tradition, un sport souvent pratiqué par les adhérents de génération en génération.Les demi-finales de la compétition débuteront à 8h30 et les finales sont programmées à partir de 16h00.Gros plan sur le ballon au poing avec ce reportage du mois d’août 2018.La 37ème édition du festival Ciné-Jeune de l’Aisne a démarré le 26 mars et se poursuit jusqu’au 14 avril. Thématique 2019 : « Trompe-l’œil et faux-semblant ».dans de nombreuses villes de l’Aisne, ainsi que dans quelques villes limitrophes des départements du Nord, de l’Oise et de la Somme. Des séances sont programmées ce samedi 30 mars dans les cinémas de Bohain-en-Vermandois, Laon, Saint Quentin.décerneront des prix parmi les 26 films projetés dans de le cadre de compétitions de long-métrages et de courts-métrages.Enfin, le festival Ciné-Jeune de l’Aisne propose aussiTous les détails, horaires, lieux et films à l’affiche dans le programme complet Pour les amateurs de jeux de sociétés et de jeux vidéo, la salle des fêtes du village des Marais (Oie) accueille le samedi 30 et le dimanche 31 mars un salon en 3 parties :- lesé : découverte et tournois- leavec consoles anciennesL’association « Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets » et l’Ufolep organisent une nouvelle Course des grand-mères et des grands-pères samedi 30 mars 2019,(Oise).Le principe : un binôme 1 grand-parent + 1 petit-enfantParticipation minimum : 6 € par binôme (dont 2€ reversés à l’association Super Rêve)