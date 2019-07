Incendie à Beauvais : un entrepôt situé derrière un club libertin parti en fumée

Ce mercredi 10 juillet, un incendie s'est déclaré à Beauvais peu avant 22h rue de Clermont dans un entrepôt derrière le 288, un club libertin situé dans la partie est de la ville. Les sapeurs-pompiers de Beauvais, Tillé, Clermont, Bresles et Noailles se sont vite mobilisés et ont mis en oeuvre tous les moyens possibles pour circonscrire le feu.Aux alentours de minuit, le foyer principal était maîtrisé, mais les pompiers étaient toujours présents sur les lieux une heure plus tard. Pour l'instant, aucun blessé humain n'est à déplorer mais un chien appartenant au propriétaire des locaux a malheureusement été retrouvé mort dans les décombres. Les causes de l'incendie restent inconnues pour le moment.