Un incendie ravage 12 hectares de chaume au Mesnil-Théribus dans l'Oise

25 jeunes évacués d'un bâtiment social

Il est 16h ce lundi 27 juillet lorsqu'un incendie se déclare au Mesnil-Théribus, une commune de l'Oise située au sud de Beauvais. Six camions-citernes pour feu de forêt, un fourgon incendie et une ambulance sont directement dépéchés sur place."Le feu a commencé par se propager dans les sous-bois", expliquent les pompiers de l'Oise avant de se développer dans les champs de chaume en bordure du village.Le Mesnil-Théribus se retrouve alors sous une épaisse fumée. Vingt-cinq personnes ont été évacués du Moulin Vert, un établissement mixte accueillant des jeunes de 14 à 21 ans dans le cadre de la protection de l’enfance.A 18h30, l'opération était toujours en cours. Une équipe drone était toujours sur place. Les principaux foyers ont été maîtrisés par un travail en collabortation entre les sapeurs-pompiers de l'Oise et les agriculteurs. Aucun blessé n'est à déplorer.