Inondations dans l'Oise - L'état de catastrophe naturelle attendu pour 15 communes du Beauvaisis

La vigilance est levée pour les pluies et les orages mais le calvaire n'est pas fini. 16 communes du Beauvaisis ont été touchées par les violentes intempéries.

La procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle en cours

Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place le 22 juin pour constater les dégâts auprès de la maire de Beauvais Caroline Cayeux et du président de Région Xavier Bertand. "Il faut qu'on débloque très vite l'état de catastrophe naturelle pour que les assurances puissent aider, changer les voitures pour que les gens puissent aller travailler, changer les frigidaires... que ce ne soit pas en plus des soucis pécuniers après ce drame qui peut arriver à chacun d'entre nous", a déclaré Gérald Darmanin. De nombreux logements et commerces ont effectivement été lourdement touchés, ainsi que des bâtiments publics. La préfecture a identifié 15 communes et assure avoir pris contact "avec l'ensemble des maires pour les accompaner dans le dépôt de leur dossier ."

Un adolescent toujours recherché

La mairie de Beauvais a mis en place un hébergement d'urgence dans un gymnase pour les 16 familles qui avaient besoin d'être relogées. Les services de secours, eux, recherchent toujours l'adolescent de 17 ans porté disparu qui auraient chuté dans le Thérain le lundi 21 juin dans la soirée, ne faisant pas la différence entre la chaussée inondée et le cours d'eau. Plongeurs, équipes cynophiles, drone équipé de caméras thermiques : tout au long de la journée du 22 juin, tous les moyens ont été déployés pour le retrouver, en vain. "On peut évidemment craindre le pire, et cela m'attriste profondément", a déclaré la maire de Beauvais sur Twitter. Richard Debiasi, adjudant chef du sdis de l'Oise, qui coordonne les recherches, confirme : "plus le temps passe, moins il y a d'espoir de le retrouver vivant."

Les recherches de l'adolescent de 17 ans disparu continuent à Beauvais. • © Haron Tanzit / FTV

Sauveteurs aquatiques et plongeurs ont recommencé à sonder la rivière aujourd'hui. La crue et le débit de l'eau toujours puissant rendent leur travail difficile. "Le courant nous fait basculer et on a du mal à bien sonder le fond, explique Richard Debiasi. C'est très difficile de déterminer où il a pu s'accrocher, où il a pu dériver. Il peut être accroché dans des branchages ou sur des pierres, ou bien dériver au fond jusqu'à ce qu'il remonte à la surface."

Le Thérain n'est d'ailleurs toujours pas revenu à son niveau habituel. Après avoir dépassé les 2,80 mètres à Goincourt, il redescend doucement. Les derniers relevés effectuées dans la matinée indiquait 1,74 mètres à Goincourt et 1,60 mètre à Beauvais. Avant l'épisode pluvieux, il était autour de 50 à 70 centimètres. Météo France maintient la vigilance jaune aux crues.

Vers un retour progressif à la normale

La préfecture a également indiqué dans un communiqué que les établissements scolaires pourraient tous rouvrir le jeudi 24 juin, et que le déroulement des examens ne seraient pas perturbés. Au centre hospitalier de Beauvais, les services de maternité et de chirurgie ont pu rouvrir mais les blocs opératoires sont toujours sinistrés.

Quelques rues sont encore fermées à la circulation, dont la D981, où une déviation a été mise en place pour plusieurs jours. Les sapeurs-pompiers de l'Oise continuent les opérations de pompage dans tout le territoire concerné. La maire de Beauvais a salué sur Twitter le travail des services de secours ainsi que la solidarité des Beauvaisiens.