Inondations dans le Beauvaisis - L'Oise toujours en vigilance jaune à la pluie, "on avait l'impression d'être en guerre"

Des orages et de fortes pluies ont touché Beauvais et ses alentours dans a nuit du 21 au 22 juin. Le département de l'Oise est toujours en vigilance jaune pour les orages, la pluie et le risque de crue du Thérain, la rivière qui traverse le Beauvaisis.

"Effroyable !" Le mot est lâché, par Caroline Cayeux, la maire de Beauvais. "On avait l'impression que c'était une guerre. En 20 ans de mandat, j'ai jamais vu des chutes de pluie de cette ampleur, c'était de la grêle, un orage qui est resté focalisé sur le Beauvaisis pendant plus d'une heure. Il a plu jusqu'à 2h30 du matin, c'est une vraie catastrophe."

Une crue du Thérain historique

Il faut dire que l'événement est exceptionnel pour ce territoire. "Ça ressemble à des pluies méditerranéennes, nous ne connaissons pas habituellement ce type de précipitatons sur une durée aussi courte", explique Luc Corack, contrôleur général SDIS 60. "Nous connaissons une augmentation lente du niveau des crues dans notre département, mais là les précipitaitons ont inondé et détériorié les chaussées, et ont généré des dommages à certains ouvrages dont un poteau téléphonique et des problématiques électriques." Le cours d'eau du Thérain est sorti de son lit, atteignant 2,34 mètres à Beauvais et dépassant ainsi le niveau historique de la crue du 27 décembre 1999. Un jeune homme a été emporté par la rivière et n'a toujours pas été retrouvé.

Routes impraticables, bâtiments publics et habitations inondés : 900 sapeurs-pompiers du Sdis sont intervenus plus de 800 fois dans le secteur, dont 545 à Beauvais même. L'hôpital a également subi des inondations importantes qui ont nécessité l'intervention des pompiers et certains malades ont dû être dirigés vers d'autres centres hospitaliers le temps que la situation soit rétablie au service des urgences.

La vigilance continue

Sur le terrain toute la soirée et une bonne partie de la nuit avec les services de la mairie, la police municipale et les pompiers, Caroline Cayeux n'a pu que constater les dégâts. D'après la préfecture, l'orage qui a touché Beauvais a entraîné jusqu'à 70 mm de pluie localement, l'équivalent de deux mois de précipitations.

L'épisode d'orage et de pluie le plus important est passé mais Météo France a maintenu l'état de vigilance jaune aux fortes pluies jusqu'au milieu d'après-midi. La surveillance du Thérain continue également. Son niveau a diminué mais reste élevé et le risque de crue n'est pas écarté. La vigilance jaunes aux crues est maintenue jusqu'à nouvel ordre. "Un nouvel épisode de pluies est prévu pour aujourd'hui qui pourrait engendrer une nouvelle hausse et provoquer de légers débordement dans le secteur de Beauvais dans les prochaines 24h", peut-on lire sur le site officiel de Vigicrues.