En intervention à Saint-Eusoye, une sapeur-pompier de l'Oise blessée par un poids lourd

Une jeune sapeur-pompier de l'Oise a été blessée lors d'une intervention routière sur la D1001 à hauteur de Saint-Eusoye, ce matin du 7 décembre. Deux véhicules du SDIS60 ont été percutés par un poids lourd alors que les pompiers portaient secours à des accidentés.

Percutés l'un après l'autre

Une sapeur-pompier de l'Oise a été blessée, ce lundi 7 décembre, alors qu'elle intervenait avec des collègues pour porter assistance à des accidentés sur la D1001. Les jours de la jeune femme de 21 ans ne sont pas en danger : transferée au centre hospitalier de Beauvais en urgence relative, elle souffrirait de blessures aux côtes et aux coudes.Les équipes de Saint-Just-en-Chaussée et Noyers-Saint-Martin intervenaient aux aurores sur un accident de la route à Froissy. Alors qu'ils regagnaient leurs casernes via la D1001 à bord de deux camions, un véhicule de secours routier (VSR) et un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), les pompiers se sont arrêtés pour intervenir sur un autre accident à Saint-Eusoye.Alors qu'ils portaient secours aux accidentés, un poids lourd circulant sur la départementale a violamment percuté le VSR vers 7h30. Celui-ci est entré en collision avec le VSAV, stationné juste devant, dans lequel avait pris place la pompier de 21 ans. Si aucune autre victime n'est à déplorer, d'importants dégâts ont été constatés sur les deux véhicules d'intervention.La préfecture rappelle aux automobilistes de faire preuve de la plus grande vigilance en ce début d'hiver, notamment à cause des brouillards fréquents et des routes rendues glissantes par le gel. Il est recommandé de réduire sa vitesse, de vérifier fréquemment l'état de ses phares et d'augmenter la distance avec les véhicules voisins.