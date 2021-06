Le Picard Clément Lenglet titulaire en équipe de France lors des 8es de finale de l'Euro face à la Suisse

Pour sa première participation à l'Euro, Clément Lenglet est titulaire en équipe de France lors des huitièmes de finale face à la Suisse lundi 28 juin. Le défenseur originaire de l'Oise profite d'un changement tactique et viendra épauler Presnel Kimpembé et Raphaël Varane.

Les rumeurs d'un changement de dispositif ont bien été confirmées. Ce lundi 28 juin, la France affronte la Suisse lors des huitièmes de finale de l'Euro. Et sur la feuille de match, Clément Lenglet est titulaire.

Face à de nombreux blessés (Lucas Digne, Jules Koundé, Marcus Thuram, Thomas Lemar), l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, souhaite composer différemment. Il opte ainsi pour un système avec trois défenseurs centraux afin de solidifier l'axe de sa défense et libérer ses attaquants. L'occasion pour le joueur originaire de l'Oise de faire son entrée sur la pelouse de l'Arena Națională à Bucarest.

13e titularisation sous le maillot des Bleus

Titulaire au FC Barcelone, Clément Lenglet avait été choisi pour faire partie du groupe, en doublure du Parisien Presnel Kimpembe. "Un rêve de gosse" pour le joueur de 26 ans qui espérait bien pouvoir faire ses preuves.

S'il risquait de ne pas jouer beaucoup, voire pas du tout, le Beauvaisien, lucide sur ses dernières prestations, n'était pas résigné pour autant : "ça ne veut pas dire que je rends les armes. Je vais bosser pour aider le groupe et gagner du temps de jeu, nous confiait-il quelques jours avant le début de la compétition. C'est un travail au quotidien pour être performant le jour J, quand on va faire appel à nous. C'est hyper intéressant parce que ça nous maintient en alerte tout le temps."

Et Clément Lenglet a eu raison de rester en alerte. Ce sera sa 13e titularisation en équipe de France. Sa première remonte au 11 juin 2019 face à l'Andorre lors des éliminatoires du championnat d'Europe de football 2020. C'est face à cette même équipe trois mois plus tard qu'il inscrit même son premier but sous le maillot des Bleus.