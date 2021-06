Législative partielle dans la 1ère circonscription de l'Oise : Victor Habert-Dassault élu au 2nd tour, abstention record

Lors du second tour de l'élection législative partielle dans la 1ère circonscription de l'Oise, c'est Victor Habert-Dassault, candidat LR et neveu de l'ancien député Olivier Dassault, décédé le 7 mars, qui est élu député. Une élection marquée par une abstention plus forte que lors du premier tour.