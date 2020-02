Ligue 2 : Chambly l'emporte chez le leader Lorient

Chambly a réussi un magnifique coup au Moustoir ! En quête de leur maintien, les Picards ont réussi à venir à bout de Lorient dans leur propre enceinte (1-2) ce 29 février pour le compte de la 27e journée de championnat.



La rencontre, un temps interrompue à cause de la grêle, a rapidement tourné en faveur des Camblysiens à la reprise. Laissé seul au point de pénalty, Joris Correa reçoit un centre en retrait d'Heinry et envoie par une reprise le ballon dans les filets (0-1, 9'). Les Picards ne profitent de leur domination que quelques minutes. Une passe en retrait de Padovani pour son gardien prend Xavier Pinoteau par surprise, probablement ralenti par l'état de la pelouse. La balle termine dans les cages (1-1, 22').

En route vers le maintien Juste avant la pause, Joris Correa alourdit la note. Le tir de l'ancien Orléanais, légèrement dévié par Julien Laporte, trompe Nardi (1-2, 39'). Au retour des vestiaires, Chambly est impressionnant en défense pour contenir les assauts bretons.



Pinoteau préserve l'avance au tableau d'affichage par deux belles parades face à Kitala (74') et Bozok (79'). S'apercevant que le portier morbihanais s'est considérablement avancé, Lassana Doucouré tente même un lob audacieux tiré du milieu de terrain (86'), malheureusement hors cadre. Grâce à cette victoire, Chambly accès à la 13e place provisoire du championnat et poursuit sa route vers le maintien en Ligue 2.