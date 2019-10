Ligue 2 : Chambly fait le minimum face à Sochaux

C’est fini !!



Lors de la 11ème journée de Ligue 2, le FC Chambly a reçu Sochaux, troisième du classement. Après avoir enchaîné 4 défaites, les Camblysiens devaient relever la tête. À défaut de marquer des buts, cet objectif aura au moins été rempli."Les garçons ont mis du temps à se mettre dedans parce qu’il y avait encore les séquelles des matches précédents, reconnaît l’entraîneur Bruno Luzi. Mais ils se sont finalement libérés et ils ont bien travaillés ensemble donc je les félicite".Hélas pour les 3500 supporters des bleus et noirs, le fait le plus notable de la première mi-temps est la sortie sur blessure de Marvin Martin au bout de 9' seulement. Ensuite, Chambly fait du Chambly et construit en s'appuyant sur ses bases arrières.En 2e mi-temps le jeu s'anime un peu, Medhi Ghezoui ne la joue pas assez perso un centre de John Popelard. La plus belle occasion pour Chambly vient d'une boulette de la défense Sochalienne dont Benjamin Santelli, surpris du cadeau, ne profite pas. "On essaye de faire notre boulot défensivement, d’être solide et de retrouver nos fondamentaux, souligne Sébastien Flochon, milieu de terrain. On doit essayer de mieux servir nos attaquants pour qu’ils se procurent plus d’occasions mais je pense qu’il y avait du mieux ce soir".Bilan : un match nul peu spectaculaire mais l'essentiel est fait car Chambly n'a ni perdu ni pris de but. Les Camblysiens restent 15e avec 5 points d'avance sur les suivants. Ils se rendront vendredi 25 octobre à Rodez.